Дети из Болгарии прислали в Крым письма поддержки участвующим в СВО военным

София, , 08:10 — REGNUM Проживающие в Болгарии дети написали и прислали в Крым письма, в которых сообщили о поддержке российских военнослужащих, выполняющих задачи спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота читают письма от детей на боевых позициях © Константин Михальчевский/РИА Новости

Он пояснил, что его организация получила детские письма от семей из Болгарии, которые адресованы воинам России, участвующим в СВО. В письмах дети желают военнослужащим здоровья, благополучия, мирной жизни и победы.

«В них дети называют наших военнослужащих освободителями, и это неспроста, ведь именно русский солдат в свое время также освобождал Болгарию — сначала от Османского ига, а затем от фашистских захватчиков», — приводит РИА Новости слова Абажера.

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии заверил, что все письма будут направлены российским военнослужащим.