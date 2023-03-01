Лысково, Нижегородская область, 1 марта, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Следовавший из Москвы в Чебоксары рейсовый автобус попал в ДТП в Нижегородской области, столкнувшись с грузовиком. В аварии пострадали пять пассажиров, сообщил в своём телеграм-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

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Авария случилась на 4887-м километре трассы М-7 «Волга» в Лысковском муниципальном округе. В момент ДТП в салоне автобуса находились 48 пассажиров. Все пострадавшие совершеннолетние, травмы получили четыре мужчины и одна женщина. К месту ДТП были отправлены три бригады скорой помощи.

«Все пострадавшие были доставлены в Лысковскую ЦРБ. На 7:10 утра госпитализировано 3 человека. Еще один человек продолжает проходить обследование. Решается вопрос о его госпитализации», — написал Мелик-Гусейнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в центре Владивостока произошло ДТП с маршрутным автобусом, который врезался в административное здание, где расположена судебная коллегия Приморского краевого суда. Пассажиров в транспорте не было.