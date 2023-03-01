Вашингтон, 1 марта, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Призывы к мирному урегулированию конфликта между Киевом и Москвой могут привести к падению США в глазах Китая и подорвать поддержку Украины среди американцев. Такое мнение высказал обозреватель американской газеты The New York Times Брет Стивенс.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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В своей статье он утверждает, что другие страны мира также почувствуют негативное влияние от переговоров. Скажется это и на украинцах, так как мирная договорённость с Россией подорвёт моральный дух в государстве, уверен журналист. Он подчеркнул, что украинский народ выживает сейчас только благодаря моральному настрою.

«Урегулирование [конфликта на Украине] путем переговоров создаст больше проблем, чем решит», — считает Стивенс.

Как сообщало ИА REGNUM, читатели издания Breitbart раскритиковали призывы главы минфина США Джанет Йеллен о поддержке киевской армии. Многие не согласны с её утверждением о том, что американские налогоплательщики имеют «моральный долг» защищать восточную границу Украины от вторжения, оказывая помощь нации.