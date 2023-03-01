Пекин, , 07:26 — REGNUM Во время визита в Китай президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг обвинения в намерении страны действовать против кого-то. Об этом он заявил на встрече с премьером госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Пекине Лукашенко обсудит урегулирование конфликта на Украине — мнение

«Мы никогда не ставили задачу, чтобы дружить или работать против кого бы то ни было», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусские власти руководствуются исключительно интересами своего народа, а не намерением противостоять кому-то и будут придерживаться этой политики впредь.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин поможет КНР получить более ясную картину по кризису из-за конфликта на Украине, ранее заявил директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь.