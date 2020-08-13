1 Марта
 
7:39

Вучич: на Западе признались в своём участии в конфликте на Украине

Обострился тон бесед президента Сербии Александра Вучича с представителями стран Запада. Об этом сербский лидер рассказал в эфире телерадиовещательной компании страны.

По его словам, разговоры с представителями западных государств стали более жёсткими и требовательными в контексте конфликта на Украине. В том числе изменился тон бесед по урегулированию обстановки в Косово.

7:37

На Украине наказали сотрудников военкоматов и отправили на фронт

На Украине сотрудников военкоматов, которые не выполнили план по мобилизации, отправили на фронт по приказу минобороны страны, сообщил РИА Новости информированный источник.

На передовую отправились сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей.

7:36

«РВ»: странные объекты атакуют цели ВСУ в Полтавской области Украины

Российские военкоры рассказали об атаке целей противника в Кременчуге Полтавской области «странными объектами».

Серия взрывов прозвучала в Кременчуге. Военкоры предположили, что силы ПВО киевской армии пытались перехватить воздушные объекты.

7:34

Конгрессмен: налогоплательщики США устали платить за оружие для Киева

Обзавестись средствами на оплату военных нужд посоветовали украинским властям в министерстве обороны США. С таким заявлением выступила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Тема поставки Киеву вооружений обсуждалась на заседании комитета по ассигнованиям в палате представителей Конгресса.

7:34

В издании РИА Новости сообщили об уничтожении батальона Вооруженных сил Украины, который находился под Артёмовском. Украинское подразделение было разбито в ходе ожесточенного боя.

Российские бойцы продемонстрировали трофеи группы, названной в честь экс-премьера Британии. Во время штурма в южном направлении к Артёмовску подразделение силовиков было разбито. На месте захваченной позиции находился флаг с надписью «Подразделение имени Бориса Джонсона».

7:32

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент России Владимир Путин подписал 28 февраля закон о приостановлении участия Российской Федерации в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

7:30

За мужество, героизм и отвагу: Минобороны РФ показало кадры награждения военнослужащих ЮВО, отличившихся в ходе спецоперации. Военнослужащие Южного военного округа получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции.

Награждение прошло у Стелы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Государственные награды — ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством с мечами», «За Отвагу», «Суворова», «Жукова» и «За спасение погибавших» — были вручены военнослужащим ЮВО, в том числе призванным в рамках частичной мобилизации.

7:27

Главные новости о специальной военной операции за 28 февраля:

  • Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов провел брифинг о подготовке Западом масштабных провокаций с применением токсичных химикатов на Украине.

  • В ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения БпЛА для атаки объектов гражданской инфраструктуры РФ.

  • Дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

  • На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

  • Пленные украинские военнослужащие рассказали о безразличии своего командования к жизням бойцов.

Минобороны РФ.