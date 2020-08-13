Специальная военная операция на Украине продолжается 371-й день. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери под Артёмовском. Только за сутки на донецком направлении уничтожено около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30. Украинские военные описывают обстановку под Артёмовском, как гораздо более трудную, чем представлено в официальных источниках, сообщил телеканал CNN.

Накануне, 28 февраля, озлобленные поражением ВСУ, предприняли попытку при помощи беспилотников атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Работа подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РФ привела к тому, что оба дрона потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.

Тем временем, за сутки средствами российской противовоздушной обороны уничтожены в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Рубежное, Залиман, Кременная Луганской Народной Республики, Благовещенка, Никольское, Владимировка, Благодатное Донецкой Народной Республики и Лесное Запорожской области.

Утром, 1 марта, серия взрывов прозвучала в украинском Кременчуге. Военкоры предположили, что силы ПВО киевской армии пытались перехватить воздушные объекты.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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