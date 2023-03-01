Стано заявил, что ослабления санкций Евросоюза против России пока не будет

Брюссель, , 07:16 — REGNUM Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сказал, что какого-либо поворота в смягчении санкционной политики против России в ближайшее время не будет. Об этом пишут «Известия».

Петер Стано Ec.europa.eu

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«Ослабление санкций или их отмена связаны с изменением поведения, за которое они были введены. Пока мы не видим такого изменения в поведении Кремля», — заявил Стано.

Он добавил, что ЕС регулярно пересматривает санкции, поэтому Брюссель продолжит реагировать на действия России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Европа разочаровывается в антироссийских санкциях. О том, что десятый, юбилейный пакет может стать последним по причине того, что у ЕС не осталось сфер, на которые можно наложить санкции, рассказал депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. По его мнению, запоздалое объявление антироссийского пакета санкций указывает на «беспомощность» Европы, а в вопросе поддержки спецоперации на Украине возникает все больше разногласий.