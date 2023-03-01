В правительстве США заявили, что Вашингтон не учится на своих ошибках в Афганистане

Вашингтон, , 07:03 — REGNUM В США уже забыли о провале политики поставки вооружений в Афганистане, поэтому теперь повторяют эту же ошибку на Украине. Такое мнение высказал инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко на встрече с военными обозревателями, сообщает ТАСС.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Эксперт напомнил, что представители власти США впоследствии не знали, где находится отправленное Афганистану вооружение. Суть проблемы изложена в отчёте, сведения из которого, надеется Сопко, будут учтены правительством Штатов.

«Давайте учиться на том, что мы вынесли из 20 лет, проведенных в Афганистане», — сказал инспектор.

Он назвал ужасной систему контроля за американской военной техникой в Афганистане и констатировал, что эти попытки оказания помощи не работали, ситуация была отражена в докладах. Сопко считает, что для взаимодействия с Украиной необходимо создать специальную должность инспектора правительства Штатов, который пресекал бы неэффективное расходование средств и нелегальную передачу военной техники.

«Каким бы благородным ни было дело, у вас будут воровство и проблемы такого рода», — отметил аудитор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила о намерении добиваться от Украины планирования расходов на оборону из бюджета страны. Украине настоятельно советуют обзавестись собственными средствами на оплату военных нужд.