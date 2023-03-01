Донецк, 1 марта, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал видеозапись, на которой добровольно сдавшийся в плен боец ВСУ Роман Яковлев рассказал о состоянии коллег в киевской армии и их моральном духе.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Читайте также: Украинские пленные семьями вступают в российский добровольческий батальон

Мужчина признался, что в его подразделении были серьёзные проблемы с продуктами питания и плохие бытовые условия — пайки холодные, вода замёрзшая.

Пленный сообщил, что солдаты обмораживают руки, ноги из-за того, что очень холодно, нет теплой одежды.

«Очень сильно уставшие. Очень морально упали. Хоть друг друга и поддерживали, но это не помогает. Через день возили отогреться, помыться, но потом и это отрубили. Все видят отношение нашего командования», — рассказал пленный.

Яковлев добавил, что, когда они сдались в плен, их российские военные накормили, дали одеяла и теплые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские пленные, находящиеся в колонии, принимают решения семьями вступить в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого.