Советник врио главы ДНР Гагин: следующим городом-крепостью в Донбассе станет Часов Яр

Часов Яр, , 06:15 — REGNUM В Часов Яр доставляют большое количество военной техники, отправленной Украине западными странами. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Он считает, что в городе сейчас создаётся укрепрайон для подразделений ВСУ. В том числе вооружение вывезло в город командование из Артёмовска. Массово прибывают украинские военнослужащие, которые будут оборонять Часов Яр.

«Сейчас Киев сконцентрировал свое внимание на Часовом Яре, который станет следующим городом-крепостью», — считает Ян Гагин.

Он объяснил активность в городе тем, что на Украине осознали: Артёмовск будет сдан неминуемо.

Как сообщало ИА REGNUM, переход Артёмовска к российским военнослужащим будет шагом к установлению контроля над всем Донбассом и ударит по боевому духу солдат ВСУ, поэтому на Украине медлят с решением об отступлении из города, считает Bloomberg.