Пекин, 1 марта, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Пекин поможет КНР получить более ясную картину по кризису из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал 1 марта директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь, сообщило Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Для Китая будет очень конструктивно разобраться в ситуации кризиса в целом и сыграть более активную роль в содействии политическому урегулированию», — отметил эксперт.

Он также считает, что Лукашенко во время своей поездки лучше ознакомит представителей власти КНР с позицией Белоруссии по конфликту между Киевом и Москвой. Хунцзянь полагает, что благодаря этому визиту Китай сможет больше включиться в процесс урегулирования противостояния между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко прибыл в Пекин 28 февраля. Как предполагается, его визит продлится до 2 марта.