В России с 1 марта ослабили правила приготовления шашлыков на дачах

Москва, , 05:41 — REGNUM В России с 1 марта разрешили жарить шашлыки в 5 метрах от дачного дома. Поправки внесены в Правила противопожарного режима и вступили в силу.

Шашлыки Валентин Илюшин © ИА REGNUM

Читайте также: Россиянам напомнили об отмене ряда «дачных» штрафов

Ранее было установлено минимальное для мангала расстояние в 20 метров от построек, а для костра — 50 метров.

Сжигать листву можно в 15 метрах от дома, а если в бочке с крышкой, то разрешается вдвое меньшее расстояние.

Ширина минерализованных полос, отделяющих населенный пункт от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушение правил пожарной безопасности наказывается штрафом в размере от двух до четырех тысяч рублей.