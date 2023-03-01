Владивосток, 1 марта, 2023, 05:16 — ИА Регнум. В центре Владивостока 1 марта произошло ДТП с маршрутным автобусом, который врезался в административное здание (Океанский проспект, 7), где расположена судебная коллегия Приморского краевого суда. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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Отмечается, что автобус был без пассажиров. За рулём находился 46-летний водитель с 16-летним стажем.

Поясняется, что автобус стоял на остановке, в какой-то момент он покатился задним ходом и въехал в фасад здания. Пострадавших нет.

Прокуратура Владивостока начала проверку по факту ДТП.

«По предварительной информации, возможной причиной происшествия могла стать техническая неисправность автобуса», — сказали в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух микроавтобусов на автодороге «Вилюй» в Вилюйском районе Якутии пострадали, согласно предварительным данным, шесть человек.