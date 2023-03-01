В Греции увеличилось количество погибших в результате столкновения поездов у Эвангелизмоса

Лариса, Греция, , 05:09 — REGNUM В пассажирском поезде, который столкнулся с грузовым составом возле населенного пункта Эвангелизмос в Греции (ближайший город — Лариса), находилось около 350 человек. Из них 16 погибли и 85 пострадали, сообщил телеканал ERT NEWS.

Столкновение поездов Кадр видео с сайта youtube.com канала «Тот самый Мартин»

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Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис рассказал о том, что все получившие травмы пассажиры доставлены в больницы. Не пострадали 270 пассажиров, их эвакуировали на автобусах.

Попавший в аварию пассажирский поезд вёз людей из Афин в Салоники. По словам очевидцев, после столкновения составов загорелось сразу несколько вагонов, удар был очень сильным. Поезда двигались навстречу друг другу по одному пути, столкновение отбросило некоторые вагоны на расстояние 100 метров.

«Всё вокруг горело, мы выбрались через разбитые стекла», — рассказал один из пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поступала информация, что 25 пассажиров поезда находятся в тяжёлом состоянии. В больницах близлежащих городов экстренно создавали места для пострадавших в результате ЧП.