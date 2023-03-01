Директор ФБР Рэй: источником пандемии коронавируса была лабораторная утечка в китайском Ухане

Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что специалисты назвали наиболее вероятную версию о лабораторном происхождении коронавируса.

Кристофер Рэй Federal Bureau of Investigation (FBI)

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«ФБР считает, что источником пандемии стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Рэй журналистам.

Он добавил, что власти КНР настойчиво пытаются мешать работе по установлению причин пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом не имеет достаточно данных, чтобы дать чёткий ответ, что вызвало пандемию COVID-19, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.