Прага, 1 марта, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Антироссийская политика, осуществляемая под руководством администрации президента США Джо Байдена, привела к сплочённости России и Китая. Такое мнение высказал бывший чешский дипломат, в прошлом заместитель министра обороны страны Яромир Новотны.

Gage Skidmore Джо Байден

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Он назвал ошибочными действия американского лидера против РФ, так как они привели к созданию российско-китайского блока. Новотны также подчеркнул, что масштабные санкции не стали причиной обрушения экономики России.

«Индусы и китайцы продолжают преспокойно себе торговать с Россией. Как говорится, только дым коромыслом», — сказал экс-дипломат.

Он констатировал, что действия западных стран лишь перенаправили торговлю с Россией на Восток, и это ошибка, ставшая результатом давления на РФ. Фактически Россию «гонят в объятия КНР», считает Новотны.

Он отметил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер расколол блок СССР и Китая, а Байден создал союз КНР и России заново. Говоря о причине того, что на Западе допустили углубление такого взаимодействия, политик отметил: «Они просто настолько ослеплены, что совершают ошибки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несимметричность сотрудничества Китая с Россией и Украиной вызвала подозрения в Соединённых Штатах. Об этом заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Он не считает возможным верить в серьёзность намерений КНР помочь урегулировать конфликт на Украине в свете отсутствия визитов на территорию этой страны.