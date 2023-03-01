Вашингтон, 1 марта, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Читатели издания Breitbart раскритиковали призывы главы минфина США Джанет Йеллен о поддержке киевской армии.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

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По словам Йеллен, американские налогоплательщики имеют «моральный долг» защищать восточную границу Украины от вторжения, оказывая помощь нации.

«Наша работа не закончена. На самом деле, как никогда важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев», — призвала глава минфина соотечественников.

Американцы в комментариях жестко прошлись по персоне Джанет Йеллен, не выбирая выражений.

«А где «моральный долг» защищать собственную границу, Джанет?» — спросил Killer_bees.

«Что, свои границы мы защищать уже не должны? Отвратительно, старая безнравственная ведьма. С каких пор министр финансов разъезжает по другим странам для участия в фотосессиях на тему предоставления помощи? Нам надо спасать страну от этих порочных людей», — осадил чиновницу PatriotnPA.

«Если ей так нравится эта коррумпированная дыра, пусть запишется в наёмники и едет воевать за Украину», — посоветовал NRD90.

«Йеллен демонстрирует свое огромное невежество в отношении нашей истории и нашей Конституции. Во всяком случае, мы обязаны избегать иностранных вмешательств, как советовал Вашингтон в своем прощальном обращении. Эта поддержка очень коррумпированной Украины направлена на то, чтобы предотвратить правду о Байдене и др. Коррупция и поддержание дойной коровы на плаву. Кстати, украинская дойная корова финансируется американским налогоплательщиком», — написал Fleetwood Factor.

«Она страдает от галлюцинаций и укрофилии. Глупая», — предположил patriot_based.

Как сообщало ИА REGNUM, обзавестись средствами на оплату военных нужд посоветовали украинским властям в министерстве обороны США. С таким заявлением выступила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер. Тема поставки Киеву вооружений обсуждалась на заседании комитета по ассигнованиям в палате представителей Конгресса.