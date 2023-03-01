Киев, 1 марта, 2023, 04:32 — ИА Регнум. На Украине сотрудников военкоматов, которые не выполнили план по мобилизации, отправили на фронт по приказу минобороны страны. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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На передовую отправились сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей.

Источник подчеркнул, что такая мера была предпринята минобороны Украины для того, чтобы показать военкомам других областей, что их ждёт в случае невыполнения планов мобилизации. Отмечается, что это подействовало и в ход пошли любые меры для поставки ВСУ новых бойцов.

«Посыл такой: не хочешь умирать сам — тогда найди, кто умрет за тебя», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, пленные военнослужащие Украины активно вступают в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого.