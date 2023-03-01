Климатолог рассказал о стремительном таянии «ледника Судного дня» и об угрозе откола айсберга

Москва, , 04:37 — REGNUM От ледника Туэйтса отколется айсберг, но не известно точно, когда это произойдёт. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин изданию РИА Новости. Он подчеркнул, что скопление льда, называемого «ледником Судного дня», тает стремительно.

Ледник Булуус YakutiaPhoto

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«Мы можем сказать с уверенностью, что айсберг — отколется, но мы не знаем когда», — отметил Кокорин.

Причина таяния ледника — повышение температуры воды в океане. Ожидается, что, когда он полностью растворится, уровень мирового океана повысится на три метра.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс ледников в Западной Антарктиде и ледник Туйэтса растают в XXII веке, ранее заявил Кокорин. Он опасается, что тогда уровень Мирового океана может увеличиться даже не на три, а на пять метров.