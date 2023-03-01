РИА Новости: в российский добровольческий батальон вступил первый пленный нацгвардеец

Москва, , 04:15 — REGNUM Первый украинский нацгвардеец, который был взят в плен, — старший прапорщик Роман Флокасу изъявил желание вступить в ряды российского добровольческого отряда имени Богдана Хмельницкого. Об этом он рассказал РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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В нацгвардии Украины Флокасу проходил службу по контракту, а в апреле 2022 года он со своей семьей явился в качестве беженца на фильтрацию в посёлке Мангуш, где его, как действующего военнослужащего, признали пленным.

Флокасу рассказал, что родился в Мариуполе и шел служить, а не воевать. Мать и родственники бывшего нацгвардейца живут в России.

«На Украине у меня никого нет. То есть я тут служил, но воевать я не собирался со своими братьями», — рассказал пленный.

Он уверен, что власти Украины повели себя не правильно — вместо того чтобы помириться с Россией, начали получать западное оружие. Флокасу подчеркнул, что он и его товарищи возлагали надежды на Владимира Зеленского, что он помирит Украину с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший командир танка ВСУ Андрей Тищенко, который назначен старшим одного из подразделений батальона имени Богдана Хмельницкого, рассказал, что под его руководством уже около 70 человек, большинство из которых имеют боевой опыт.