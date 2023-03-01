Москва, 1 марта, 2023, 03:58 — ИА Регнум. В минувшем феврале, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, скорость мобильного интернета в регионах России, кроме Москвы, снизилась на 7%. При этом трафик мобильного интернета за девять месяцев вырос.

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По информации «Известий», скорость мобильного интернета составляет 18,3 мегабита в секунду.

Отмечается, что есть и вовсе проблемы с подключением к Сети. Причиной называют дефицит сетевого оборудования, поставки которого были приостановлены весной 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что Россия является лидером в Европе и мире по количеству пользователей и доступности интернета.