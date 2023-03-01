В Краснодарском крае спасатели поймали сбежавшего страуса в горах Новороссийска

Новороссийск, Краснодарский край, , 03:51 — REGNUM В Краснодарском крае, возле Новороссийска, в горах потерялся страус. Птицу пришлось ловить спасателям, сообщили в городской службе спасения. Попытки поймать страуса предпринимались в течение двух часов.

Страус

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«Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу», — рассказал об этом процессе начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Страус был ранен и истощён, поэтому его пришлось отправить на реабилитацию. Лечить птицу будут в специальном центре по уходу и лечению животных.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Рязани поймали сбежавшую тигрицу. Животное успело ранить мужчину.