В России вступили в силу новые правила освидетельствования водителей на алкогольное опьянение

Москва, , 03:37 — REGNUM С 1 марта в России начали действовать нововведения в правилах дорожного движения. В том числе изменения коснулись освидетельствования водителей на алкогольное опьянение, передвижения на электросамокатах и гироскутерах, движения на перекрёстках с круговым движением, парковочной разметки и правил проезда по платным дорогам.

Электросамокат © Юля Камойлик

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Теперь уступать дорогу автомобилям, движущимся на перекрёстках с круговым движением, должны будут водители, въезжающие на него только со второстепенных дорог.

Для водителей средств индивидуальной мобильности установят дорожные знаки и введут ограничения скорости: для электросамокатов — до 60 км/ч, для остальных — до 25 км/ч.

Освидетельствование водителей на алкогольное опьянение теперь разрешено проводить без понятых, но с видеозаписью, которая зафиксирует результаты проверки и наличие оснований для неё.

Также с 1 марта стартует эксперимент, в рамках которого с водителей электромобилей не будут брать деньги за проезд по платным дорогам. Пилотный проект запустили на шести трассах — ЦКАД, М-11, М-12, М-4, М-1 и М-3.

Что касается парковок, то теперь разметка на платных стоянках будет делаться синим цветом. Бесплатно поставить машину можно будет там, где линии белые.

Как сообщало ИА REGNUM, также, согласно новым правилам, ездить по правому краю проезжей части на средствах индивидуальной мобильности теперь разрешено только россиянам старше 14 лет.