В России с 1 марта изменились правила расчёта потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Москва, , 03:35 — REGNUM В течение шести лет, начиная с 1 марта, расчёт нормативов потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, будет производиться с применением метода аналогов.

Подвал жилого дома Юрий Максимов

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При расчете по методу аналогов будут использоваться показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Таким образом планируется приблизить нормативы к уровню фактического потребления.

Этот метод будет применяться при расчете потребления электроэнергии, холодной и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в доме, а также при расчете норматива отведения сточных вод.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в России появилась возможность сделать перерасчет платы за вывоз мусора, если собственник находился в отъезде, либо в отпуске, либо не проживает в квартире.