Мединский иронично воспринял новость о строительстве Финляндией стены на границе с Россией

Москва, , 03:23 — REGNUM Помощник президента России Владимир Мединский с иронией прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Новость — стену на границе с РФ стала строить Финляндия. Эх, господа, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали», — написал Мединский в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, к возведению забора на границе с Россией приступили власти Финляндии, начаты работы на трёхкилометровом тестовом участке.

Завершить первый этап строительства, на который власти республики выделили 6 млн евро, планируют к концу июня.