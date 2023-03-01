Мединский о Финляндии: стены никого ещё не спасали
Москва, 1 марта 2023, 03:23 — REGNUM Помощник президента России Владимир Мединский с иронией прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией.
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«Новость — стену на границе с РФ стала строить Финляндия. Эх, господа, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали», — написал Мединский в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, к возведению забора на границе с Россией приступили власти Финляндии, начаты работы на трёхкилометровом тестовом участке.
Завершить первый этап строительства, на который власти республики выделили 6 млн евро, планируют к концу июня.