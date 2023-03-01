Мединский о Финляндии: стены никого ещё не спасали
Мединский иронично воспринял новость о строительстве Финляндией стены на границе с Россией
Москва, 1 марта, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Помощник президента России Владимир Мединский с иронией прокомментировал новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Финляндия
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«Эх, господа, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали», — написал Мединский в своём телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, к возведению забора на границе с Россией приступили власти Финляндии. Начаты работы на трёхкилометровом тестовом участке. Первый этап стоимостью в 6 млн евро планируют завершить в июне.