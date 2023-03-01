Авербух: жена Костомарова ежедневно посещает его в больнице
Москва, 1 марта 2023, 03:13 — REGNUM Очень сильной женщиной назвал жену фигуриста Романа Костомарова Оксану Домнину хореограф и продюссер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух. Он рассказал о том, что поддерживает связь с супругой олимпийского чемпиона, сообщило «Спорт-Экспресс».
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Он отметил, что звонит Домниной ежедневно, чтобы узнать о её состоянии и здоровье Костомарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля стало известно, что состояние госпитализированного 46-летнего российского фигуриста начало улучшаться и остаётся стабильным.