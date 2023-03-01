Москва, , 02:32 — REGNUM С 1 марта в России появилась возможность сделать перерасчет платы за вывоз мусора, если собственник находился в отъезде, либо в отпуске, либо не проживает в квартире.

Мусор Андрей Репин © ИА REGNUM

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Перерасчет могут получить жильцы, которые не были дома более пяти календарных дней. В первую очередь надо написать заявление в УК, предоставить документы, подтверждающие отсутствие (билеты, путевки и т.д.).

Пересмотреть плату за вывоз мусора могут жители всех домов.

Как сообщало ИА REGNUM, собственники квартир в многоэтажных домах смогут сделать перерасчет платы за твердые коммунальные отходы (ТКО).