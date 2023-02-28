Москва, 1 марта, 2023, 01:49 — ИА Регнум. С 1 марта вступил в силу приказ Министерства просвещения РФ, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды с информацией о компетенциях. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске

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По QR-кодам будет доступна полная информация о компетенциях студента — как теоретических знаниях, так и практических навыках.

Помимо этого, в приложении к дипломам сделают таблицу с данными о содержании и условиях прохождения практики по образовательным программам федерального проекта «Профессионалитет».

Колледжи смогут вносить в эту таблицу сведения не только об оценках, но и о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности.

По мнению авторов нововведений, это позволит дать больше информации работодателям о квалификациях выпускника и расширит возможности для трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут равнозначны дипломам о полном высшем образовании, рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.