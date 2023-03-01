Вучич рассказал о важном признании Запада об участии в конфликте на Украине

Белград, , 01:46 — REGNUM Обострился тон бесед президента Сербии Александра Вучича с представителями стран Запада. Об этом сербский лидер рассказал в эфире телерадиовещательной компании страны.

Александр Вучич Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его словам, разговоры с представителями западных государств стали более жёсткими и требовательными в контексте конфликта на Украине. В том числе изменился тон бесед по урегулированию обстановки в Косово.

«Мне сказали: «У нас идёт война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого». И говорят, что мы потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо», — отметил Вучич.

Он признался, что руководство страны пытаются запугать перспективами прекращения инвестиций в сербскую экономику, требованиями возврата уже вложенных средств, закрытием предприятий и приостановкой интеграции страны в европейское сообщество. Поводом для принятия этих мер Запад называет несговорчивость Белграда.

Как сообщало ИА REGNUM, у Сербии больше нет союзников на Западе, заявлял Вучич 2 февраля. Тем не менее страна продолжает придерживаться военного нейтралитета и не намерена вводить санкции против России.