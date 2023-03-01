Иваново, , 01:33 — REGNUM В Ивановской области, в Кинешме, в овраге обнаружили труп шестимесячной девочки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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В полиции уточнили, что тело девочки нашли в овраге на улице Алексеевской. Возраст ребёнка установлен предположительно. Правоохранители обратились к населению с просьбой сообщить любую информацию о происшествии.

В СУ СК по Ивановкой области по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 35-летнего мужчины обнаружили в одной из квартир в центре Москвы, рядом с трупом сидел двухлетний ребенок, который не понимал, что произошло с его отцом.