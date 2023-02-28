Южно-Сахалинск, 1 марта, 2023, 01:25 — ИА Регнум. В полном объёме удовлетворены требования Генпрокуратуры РФ о взыскании 15,5 млрд рублей задолженности с дочерней компании ExxonMobil — Exxon Neftegas Limited. Решение принял областной суд Сахалина.

Minale Tattersfield Exxon

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Компания являлась оператором проекта «Сахалин-1» и накопила долги по налогам и пени. Дело рассматривалось с участием правительства Сахалинской области и областного управления Федеральной налоговой службы.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры началось в ноябре 2022 года, заявление поступило в судебные инстанции в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре стало известно, что американская ExxonMobil уходит из России после того, как российские власти «в одностороннем порядке» лишили предприятие доли в проекте «Сахалин-1».