Краматорск, ДНР, 1 марта, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Следователи СК РФ расследуют обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию Краматорска.

(сс) bdyczewski Химические вещества

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Отмечается, что в Краматорск прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого были обнаружены химические вещества. По информации Минобороны России, груз сопровождали иностранцы.

Установлено, что химические вещества доставили к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, если западные страны реализуют провокацию с использованием токсичных химикатов на Украине, виновники будут установлены и наказаны, заявил 28 февраля начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.