Мэр Ейска успокоил жителей города, перепуганных звуками взрывов: идут военно-тактические учения

Ейск, Краснодарский край, , 00:54 — REGNUM В Ейском районе Краснодарского края проводятся военно-тактические учения. Этим объяснил громкие звуки, долетающие до горожан, мэр Ейска Роман Бублик. Соответствующее заявление опубликовано в его телеграм-канале.

Паника Цитата из к/ф «Притяжение». реж Фёдор Бондарчук. 2017. Россия

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Глава Ейска опроверг информацию о том, что в районе был якобы взорван украинскими беспилотниками аэродром.

«Напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали ранее. Соблюдайте спокойствие», — написал Роман Бублик.

Он подчеркнул, что обо всех важных событиях будет информировать горожан оперативно и призвал тщательно проверять распространяемую в соцсетях информацию. Мэр Ейска заверил, что в районе возгораний нет и попросил «не вестись на провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля возле Коломны в Подмосковье упал украинский дрон-камикадзе UJ-22 Airborne, предположительно, направлявшийся к объекту гражданской инфраструктуры. В Туапсе Краснодарского края из-за атаки беспилотника произошёл пожар на нефтебазе. Ещё один неустановленный летательный аппарат упал на ферму в поселке Новом Гиагинского района Адыгеи.