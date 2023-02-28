Грозный, 1 марта, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «АХМАТ», 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантники ВДВ взяли штурмом в районе города Кременная укрепления «натовских бандитов и украинских нацистов». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

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Кадыров написал, что в ходе штурма были ликвидированы девять представителей нацгвардии Украины. Один военнослужащий сдался в плен.

В опубликованном главой Чечни видео командир батальона спецназа «АХМАТ» Исмаил «Охотник» рассказал, что российская сторона хорошо относится к военнопленным — они получают питание и медпомощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, украинские пленные, находящиеся в колонии, принимают решения семьями вступить в российский добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом РИА Новости рассказал пограничник ВСУ Кирилл Спасский.