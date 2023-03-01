Тело политолога Павловского будет кремировано в Москве 3 марта
Москва, 1 марта 2023, 00:40 — REGNUM Тело политолога Глеба Павловского будет кремировано 3 марта в Москве. Об этом рассказал знакомый с покойным председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества Максим Мейер, сообщило РИА Новости.
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Прощание с Павловским назначено на 3 марта. Оно будет проходить в траурном зале ЦКБ. Запланировано отпевание, прощание и поминки.
Как сообщало ИА REGNUM, Павловский скончался ночью 27 февраля в возрасте 71 года. Смерть наступила после продолжительной онкологической болезни.