Москва, 1 марта, 2023, 00:40 — ИА Регнум. Тело политолога Глеба Павловского будет кремировано 3 марта в Москве. Об этом рассказал знакомый с покойным председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества Максим Мейер, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Павловский

Читайте также: Скончался политолог Глеб Павловский

«Будет кремирование, так что захоронение пройдёт в другое время», — сказал он.

Прощание с Павловским назначено на 3 марта. Оно будет проходить в траурном зале ЦКБ. Запланировано отпевание, прощание и поминки.

Как сообщало ИА REGNUM, Павловский скончался ночью 27 февраля в возрасте 71 года. Смерть наступила после продолжительной онкологической болезни.