Постпред России Ульянов: на конференции в Мюнхене лишь друг друга восхваляют

Вена, , 00:30 — REGNUM Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал агентству «Mizan» отказ от приглашения Ирана и России на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Мюнхен, Бавария Diliff

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Отметим, Россия второй год не участвует в Мюнхенской конференции.

«Сам факт того, что организаторы решили не рассылать приглашения ни в Россию, ни в Иран, лишь подтверждает исчезающую ценность форума. Мы абсолютно согласны с оценками наших иранских партнёров с тем, что организаторы пытаются навязать международному миропорядку односторонность. Участники конференции, кроме представителя Китая и, может быть, еще нескольких человек, потратили большую часть своего времени и ораторских усилий на то, чтобы восхвалять друг друга, выступая в унисон. Нет никакой конкуренции взглядов или подходов», — сказал Михаил Ульянов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил причины, почему страны Африки и Латинской Америки не поддержали Запад в его антироссийской политике.