Киев, 1 марта, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Журналисту телеканала NBC News, побывавшему в Крыму, напомнили, что его действия расцениваются как нарушение закона Украины. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко.

Oleg Nikolenko Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

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По его словам, для иностранцев за нарушение закона предусмотрен запрет въезда на территорию Украины. Меры будут приняты после выяснения всех обстоятельств посещения Крыма репортёром из США, подчеркнул Николенко. Украинские правоохранители намерены провести соответствующую проверку.

«Посещение Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность», — отметил представитель МИД страны.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник американского телеканала NBC побывал в Крыму и опубликовал видео с мостом, восстановленным после теракта. Он рассказал о полноценном функционировании мостового перехода и готовности жителей региона противостоять украинским атакам совместно с Россией.