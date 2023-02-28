Посетившего Крым американского журналиста могут не пустить на Украину
МИД Украины грозится запретить въезд в страну журналисту NBC, посетившему Крым
Киев, 1 марта, 2023, 00:22 — ИА Регнум. Журналисту телеканала NBC News, побывавшему в Крыму, напомнили, что его действия расцениваются как нарушение закона Украины. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Олег Николенко.
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По его словам, для иностранцев за нарушение закона предусмотрен запрет въезда на территорию Украины. Меры будут приняты после выяснения всех обстоятельств посещения Крыма репортёром из США, подчеркнул Николенко. Украинские правоохранители намерены провести соответствующую проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник американского телеканала NBC побывал в Крыму и опубликовал видео с мостом, восстановленным после теракта. Он рассказал о полноценном функционировании мостового перехода и готовности жителей региона противостоять украинским атакам совместно с Россией.