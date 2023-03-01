Флорида, США, , 00:07 — REGNUM Во Флориде (США) поезд, который был гружен в том числе сжиженным пропаном, частично сошёл с рельсов. Об этом сообщил телеканал WFLA-TV.

Товарный поезд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что разлива опасных веществ удалось избежать, пострадавших нет.

С рельсов сошли шесть вагонов, пять из которых были загружены гипсокартоном и один — сжиженным пропаном. Цистерна с газом в 140 кубов не повредилась, хотя и упала на бок.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии два вагона товарного поезда, следовавшего из Турции в Австрию, сошли с рельсов.