В США уверены, что возможная поставка России оружия из Китая продлит спецоперацию

Москва, , 23:57 — REGNUM В Белом доме полагают, что предполагаемая поставка Китаем вооружения и боеприпасов российской армии значительно продлит конфликт на Украине. Об этом 28 февраля заявил журналистам пресс-секретарь минобороны бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Если Китай окажет летальную помощь России, это значительно или потенциально значительно продлит этот конфликт и поддержит цель России по уничтожению Украины как страны», — сказал Райдер.

При этом генерал задался вопросом о том, «хочет ли КНР поставить себя в лагерь тех стран, которые стремятся уничтожить Украину как государство и убивать невинных людей? Или он хочет делать то, о чем говорит, а именно уважать суверенитет всех стран?».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом не раздумывая примет меры против физических и юридических лиц Китая, которые оказывают военную помощь России либо нарушают санкции.