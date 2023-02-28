Москва, 28 февраля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Стали известны подробности массового столкновения автомобилей на Волгоградском проспекте в Москве. В аварии пострадали три человека, сообщил источник ИА REGNUM.

ДТП

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В ДТП попали сразу четыре автомобиля: Kia, Mercedes, Audi и Chery. Все пострадавшие находились в машине Kia.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградский проспект частично перекрыт из-за ДТП, движение затруднено в направлении центра столицы. К месту аварии прибыли машины скорой помощи, полиции и пожарной службы.