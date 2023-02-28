Москва, , 23:21 — REGNUM Авария с участием семи легковых машин произошла в Москве поздно вечером 28 февраля. Дорога, где случилось крупное ДТП, частично перекрыта, сообщил собственный источник ИА REGNUM.

ДТП

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ДТП произошло на Волгоградском проспекте, возле дома 41. Движение невозможно по двум полосам дороги в направлении центра столицы. К месту аварии прибыли машины скорой помощи, полиции и пожарной службы.

Ситуацию на дорогах столицы усложнил сильный снегопад.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Массовая авария случилась на 3-й Магистральной улице, рядом с МЦК «Шелепиха».