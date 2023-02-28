Bloomberg: освобождение ДНР состоится при получении Россией контроля над Артемовском

Донецк, , 22:54 — REGNUM Контроль ВС РФ над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Город, который не считают важным логистическим хабом, стал символически важным.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Взятие Артемовска станет шагом к тому, что Россия возьмет весь Донбасс, который президент Владимир Путин объявил частью России», — пишет Bloomberg.

По мнению издания, местные чиновники дают понять, что в скором времени Артемовск «может стать невозможно защищать».

Как сообщало ИА REGNUM, число раненых военных ВСУ в Артемовске в последние дни увеличилось в разы.