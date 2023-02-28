Донецк, 28 февраля, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Контроль ВС РФ над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Город, который не считают важным логистическим хабом, стал символически важным.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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«Взятие Артемовска станет шагом к тому, что Россия возьмет весь Донбасс, который президент Владимир Путин объявил частью России», — пишет Bloomberg.

По мнению издания, местные чиновники дают понять, что в скором времени Артемовск «может стать невозможно защищать».

Как сообщало ИА REGNUM, число раненых военных ВСУ в Артемовске в последние дни увеличилось в разы.