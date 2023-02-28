Донецк, 28 февраля, 2023, 22:51 — ИА Регнум. В Петровском районе Донецка 28 февраля погибла девочка 2008 года рождения. Она умерла из-за обстрела города украинскими военными, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

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«В результате обстрела со стороны ВФУ в Петровском районе Донецка погибла девочка 2008 года рождения», — говорится в сообщении.

В штабе горожан попросили не покидать свои дома без необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике были повреждены несколько зданий. Были ранены ребёнок 2017 года рождения и 40-летняя женщина.