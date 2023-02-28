В США заявили о катастрофических последствиях попыток победить Россию
Вашингтон, 28 февраля 2023, 22:44 — REGNUM Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал опасными попытки добиться поражения России. В интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism он призвал отказаться от таких намерений.
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Военный напомнил, что «за всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена». Он обратился к польским лидерам, которые обсуждали победу над Россией, подчеркнув, что «этого никогда не произойдёт».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер спрогнозировал завершение украинского конфликта, назвав сроком его окончания октябрь 2023 года. Военный считает, что до этого времени ВСУ будут полностью истощены.