Вашингтон, 28 февраля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал опасными попытки добиться поражения России. В интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism он призвал отказаться от таких намерений.

U. S. Army Скотт Риттер

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Военный напомнил, что «за всю историю ни одна ядерная держава не была побеждена». Он обратился к польским лидерам, которые обсуждали победу над Россией, подчеркнув, что «этого никогда не произойдёт».

«Люди должны понять, что говорить о поражении России — значит желать конца света. Польша, если ты слышишь, ты действительно хочешь умереть?» — сказал Риттер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риттер спрогнозировал завершение украинского конфликта, назвав сроком его окончания октябрь 2023 года. Военный считает, что до этого времени ВСУ будут полностью истощены.