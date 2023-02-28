Донецк, 28 февраля, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Спасатели в жилом секторе Донецка за день обезвредили 200 противопехотных мин «Лепесток», раскиданных украинскими силовиками. Работу осложняли снайперы ВСУ, сообщили в МЧС.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

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В течение дня саперы МЧС Донецкой Народной Республики выполняли работы по обезвреживанию противопехотных мин «Лепесток» на территории Петровского района Донецка. Работу осложняли обстрелы ВФУ. Всего саперы уничтожили около 200 противопехотных мин.

Известно, что украинские силовики заложили мины «Лепесток» в Петровском и Кировском районах Донецка. Для этого они ведут обстрелы из РСЗО «Ураган», одна из модификаций ракет которой как раз начинена этими минами. «Лепестки» разлетаются по жилому сектору и представляют большую опасность для местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировском районе Донецка при подрыве на запрещённой противопехотной мине «Лепесток», которые разбрасывают по городу в ходе обстрелов ВСУ, пострадала мирная жительница.