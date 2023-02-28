Бахмут, ДНР, , 22:24 — REGNUM Украинские военные описывают обстановку под Артёмовском в Донецкой Народной Республике как гораздо более трудную, чем представлено в официальных источниках. Об этом сообщил телеканал CNN.

Бахмут (Артемовск) Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Ситуация в Бахмуте (украинское название Артёмовска — прим. ИА REGNUM) сейчас очень сложная. К официальным сообщениям надо добавить еще 100% сложности», — цитирует издание украинского солдата, который находится в городе.

Особенно непростая обстановка в северной части населённого пункта. Военные ВСУ сравнивают ситуацию с адом. По информации телеграм-каналов, также ссылающихся на военнослужащих ВСУ, положение украинских солдат в Артёмовске критическое. Рассказывается об активном штурме российских военных, применяющих тактику огневого вала.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают перебрасывать резервы на артёмовское направление, несмотря на то, что территорию вокруг города практически полностью контролируют российские военные, рассказал 27 февраля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.