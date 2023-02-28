СМИ: Украина обратилась к Турции и ООН с просьбой продлить «зерновую сделку»

Киев, , 22:00 — REGNUM Власти Украины обратились к Турции и ООН с просьбой начать переговоры о продлении «зерновой сделки», передает 28 февраля Reuters со ссылкой на осведомлённый источник в Киеве.

Сузогруз Rubymar с украинским зерном на якоре в Черном море, у пролива Босфор © EPA/TOLGA BOZOGLU/ТАСС

Ответа Украина пока не получила.

Срок действия нынешнего соглашения истекает 18 марта 2023 года. Ранее представители Киева заявили о желании продлить срок действия сделки, включив в нее большее количество портов.

В Москве в свою очередь не исключают, что действие сделки продлено не будет, поскольку та часть договорённости, в которой была заинтересована Россия, выполнена так и не была.

В ближайшее время вопрос «зерновой сделки» будет обсуждаться президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщали ранее турецкие СМИ.